ECO-ONE, le "Bon Coin" des hôteliers

Nous avons consacré plusieurs mois à ce projet pour connecter des hôtels disposant de mobilier excédentaire avec d’autres souhaitant investir à moindre coût, tout en misant sur la durabilité.

Lancée en janvier 2025, las’inscrit dans une démarche de transition vers une économie circulaire, en connectant hôtels vendeurs et acheteurs de mobilier d’occasion. Avec une, l’outil assure la qualité et la conformité des produits.figurent parmi les principaux vendeurs, tandis que les hôtels indépendants composent l’essentiel des acheteurs.Cette initiative reflète une volonté de répondre à des enjeux contemporains, comme le souligne Carlos Fluixà : «» Avec un marché hôtelier français en constante évolution, cette solution promet de répondre à une demande croissante pour des pratiques plus responsables.