EDF participe activement au développement du tourisme industriel

5/ La centrale de Paluel (Normandie)À partir du 12 juillet, la centrale de Paluel propose à ses visiteurs d’allier découverte des enjeux énergétiques et histoire du pays de Caux grâce à son “Circuit vert”. Après une présentation du site de Paluel et de son histoire via une exposition photo, un guide conduira les touristes jusqu’à l’Espace Découverte du site. Là-bas, ils apprendront l’incroyable histoire de l’énergie du pays de Caux avant de se rendre à Fécamp en trottinette ou vélo électrique.Petit plus, les mercredis à 14h, une animation sera proposée aux visiteurs qui pourront également découvrir le simulateur de la salle de commande situé au centre de formation de la centrale de Paluel les jeudis et vendredis à 14h.Cette présentation n’est pas exhaustive, plus d’informations sur le patrimoine industriel d’EDF ouvert au public cet été.Lire aussi :