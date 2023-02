EXCLUSIF - Corsair valide un nouveau tour de table de 30 millions d'euros ! 🔑

"Les rĂšgles sont strictes : nous ne pouvons pas cumuler plan d'aide sur plan d'aide, c'est une contrainte assez forte sur ce dossier," nous affirme-t-on depuis les bureaux de Bruno Le Maire.



Pour l'heure, nous ne savons pas oĂč en sont les nĂ©gociations, mais le Gouvernement n'a plus les mains libres...



D'oĂč l'arrivĂ©e d'Air France dans cet Ă©pineux dossier ? C'est une Ă©ventualitĂ©.



" Il convient de rappeler que la marge de manƓuvre des Pouvoirs publics pour aider Corsair est faible, donc il pourrait demander à un acteur qui lui est grandement redevable de l'aider dans ce sauvetage, " analysait un fin observateur du secteur.



Avec les milliards distribués durant la crise et le cadeau de 1,4 milliard d'euros accordé par l'Etat à Air France, la Compagnie a-t-elle été priée de regarder de prÚs l'avenir du transporteur antillais ?



D'aprÚs nos informations, l'ouverture des négociations sur une possible consolidation dans les outre-mer est assez récente et mÚnerait bien (entre autres) à ... Corsair.



Ces pourparlers seraient actuellement menés par Anne Rigail, la directrice générale d'Air France.



Pour l'heure, c'est avant tout l'idĂ©e d'un partage de code qui aurait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©, avant peut-ĂȘtre de regarder plus loin. Une stratĂ©gie d'approche qui peut rappeler celle du mariage entre Air Lib et Air France, mais c'Ă©tait alors une autre Ă©poque.



Depuis, la compagnie nationale est dirigée par Benjamin Smith. Le Canadien, amoureux de l'aérien et ancien PNC, est un pragmatique qui s'est révélé en transformant Air Canada.



La consolidation n'est pas inédite dans l'Úre nouvelle du transporteur. L'été dernier, il était question d'ITA Airways et en ce début d'année du rachat de TAP Air Portugal.