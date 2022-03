EXCLUSIF - Marseille-Ajaccio en 15 minutes avec l’Hyperloop, c’est pour 2023 !

TourMaG.com - Après des essais mitigés, on pensait que vous aviez jeté l’éponge ?



Jérôme Loupé: “Pas du tout, nous ne faisons pas de déclarations fracassantes, mais nous avons avançons, nous fonçons, même…



TourMaG.com - Qu’entendez-vous par là ?



Jérôme Loupé: “Je tiens tout d’abord à rappeler le principe de l’hyperloop, qu’Elon Musk, qui n’est pas un rigolo, a remis au goût du jour le concept éprouvé de l’Hyperloop.



Pour résumer, c’est une capsule qui se déplace dans un tube sous vide d'air. Il est surélevé par un système de coussin d'air ou par un système de sustentation magnétique qui le maintient en lévitation au dessus des rails, afin de réduire les frottements."



TourMaG.com - Plus concrètement, comment ça marche ?



Jérôme Loupé : "Les capsules sont propulsées grâce à des moteurs à induction qui utilisent l’énergie électrique pour générer un champ électromagnétique. Ces moteurs sont placés à intervalles réguliers dans les tubes et transmettent l’énergie grâce à des électroaimants fixés sur les capsules.



Grâce à ce principe, nous pouvons, en toute sécurité, transporter aisément passagers et marchandises et atteindre des vitesses supersoniques, de l’ordre de 1000 kilomètres/heure.



TourMaG.com - Pourquoi spécialement Marseille-Ajaccio ?



Jérôme Loupé : "Parce que c’est la distance idéale (300 km, environ) pour faire des tests grandeur nature. Nous sommes désormais en mesure d’atteindre une vitesse théorique de 1 102 km/h, ce qui nous permettra de proposer des dessertes en 15 minutes entre l’île de Beauté et le continent.