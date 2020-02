Eluxtravel recherche des Travel designers spécialistes du luxe et expérimentés

TourMaG.com – Des profils difficiles à trouver ?



F. S. : En effet, car nous sommes sur un segment de marché spécialisé.



Nous avons besoin de Travel designer qui maîtrisent très bien la technicité, les destinations et l’hôtellerie de luxe. Nous recherchons des profils expérimentés, avec une expertise sur une ou deux zones géographiques et qui aient déjà travaillé avec cette clientèle.



Aujourd’hui, le vivier est à sec car nous avons dit aux jeunes pendant des années que le métier n’existait plus, que tout se faisait sur internet. Ce monde des agents de voyages que l’on croyait aussi mort que les vidéoclubs est en train de se réveiller. Tout le monde recrute et chacun veut garder ses bons profils.



Et puis, les écoles ne forment pas à la vente. C’est dommage, alors que le métier est de plus en plus intéressant, tourné vers l’expertise et le conseil.



TourMaG.com – Quid de la formation ?



F. S. : Nous organisons beaucoup de sessions de formation, pour updater nos travel designers sur les nouveautés et mettre à niveau les entrants sur nos méthodologies, nos outils et nos produits.



TourMaG.com – La rémunération est une réponse aux difficultés de recrutement ?



F. S. : Nous proposons une rémunération basée sur un fixe et un variable double calculé sur les résultats mensuels et le chiffre d’affaires global généré par l’entreprise. Chez nous, un travel designer peut gagner entre 3 000 et 4 500 euros bruts mensuels.



Sur un marché tendu de l’emploi, nous sommes obligés d’augmenter la rémunération.