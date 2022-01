Emirates sur les rangs pour racheter Air Mauritius ? 🔑

Air Mauritius a ensuite annoncé la signature de partenariats avec l’Inde (Air India, autre ancien actionnaire, et Vistara), pour des formules through fares. A savoir, pour les passagers : un voyage continu avec correspondances sur deux vols ou plus, avec bagages enregistrés au départ et récupérés à la destination finale (soit une trentaine de villes indiennes parmi Delhi, Chennai, Goa, Kochi…). Un partenariat de connexion sur le réseau domestique de Vistara, depuis Mumbai, va également être annoncé. Une manière de développer le gigantesque marché indien.