Emploi, formation… tout ce qui change en 2020

Depuis le 1er janvier 2020, la procédure de la Déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) se fait simplement via la déclaration sociale nominative (DSN).



Elle permet également d’avoir un calcul simplifié de l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) et de l’effectif total de l’entreprise.



Un interlocuteur unique pour le recouvrement de la contribution : les Urssaf qui reverseront le montant de la collecte à l’Agefiph.



Autre nouveauté, toutes les formes d’emploi seront comptabilisées pour le calcul du montant de la contribution (CDD, CDI, contrats d’alternance, parcours emplois compétences (PEC), stages, périodes de mise en situation professionnel (PMSMP), etc.).



Toutes les entreprises, y compris celles comptant moins de 20 salariés, déclareront leur effort en faveur de l’emploi des personnes handicapées pour mieux identifier et répondre à leurs besoins.



Seuls les employeurs de 20 salariés et plus restent assujettis à l’obligation d’emploi de 6% et devront, le cas échéant, verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif.