Emploi : le business travel recrute ! 🔑

"Nous parvenons à effectuer des recrutements de manière régulière et embauchons en moyenne deux collaborateurs par semaine depuis le début de l'année. Nous avons mis en place un process de recrutement efficace qui dure moins de deux semaines, ce qui est rare dans l'industrie et pour un grand groupe"

« D’une part, des gens ont quitté le navire pour se reconvertir et d’autre part, la reprise est forte. De plus, nous ne sommes pas les seuls à recruter et ce à tous les niveaux »

« Le secteur du tourisme se trouve, de notre prisme, confronté à de réelles tensions. Dans un premier temps, nous observons une nette baisse des candidatures. Malgré la diffusion de nos offres sur différents canaux, nous recevons moins de CV que les années passées »

« Aujourd’hui, nous avons énormément de mal à trouver des ressources. Cela fait partie des grosses difficultés du marché. C’est compliqué de redonner confiance aux gens. Notre secteur est moins attractif qu’avant. Nous devons redoubler d’effort »

Recherche account manager, conseiller voyages, chargé support et implémentation … les offres d’emploi se multiplient ces dernières semaines sur le marché du business travel. Preuve de la forte reprise des affaires. Ainsi,dans ses bureaux de Paris et Bordeaux. Chez Wagram Voyages,, affirme Alexis Khetib, Talent Acquisition chez Neo Technology Group (Amex GBT).Actuellement, le groupe recrutepour le second trimestre et envisage de doubler ce chiffre au second semestre.Les besoins sont nombreux du côté des recruteurs, mais. Une situation qui accroit les difficultés de recrutement existantes, avant la crise sanitaire., résume William Edel, président directeur général de Wagram Voyages, qui recrute en non-stop depuis 6 mois., complète Pauline Gautie-Bianchi, responsable des ressources humaines au sein du groupe Amplitudes.Même constat chez FCM Travel :, poursuit Solenn Le Brazidec, la directrice générale France et Suisse.