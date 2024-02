En liquidation judiciaire, NAP Tourisme a trouvé un repreneur 🔑

Mais si le gérant est accablé de toutes parts, les noms de certains responsables sont aussi régulièrement cités, comme faisant partie de " sa garde rapprochée", "des petits soldats " exécutant le moindre de ses ordres.



Parmi les conducteurs d'autocars, l'ambiance de travail est délétère et les coups bas sont fréquents. " On me demandait d'effectuer des taches qui n'avaient rien à voir avec mon travail ", témoigne un ancien conducteur grand tourisme.



Un autre a vu ses affaires et son casier saccagés. Un troisième conducteur nous a expliqué comment, en notant minutieusement ses heures de conduite effectuées chaque jour et en les comparant avec le relevé d'activité donné par NAP chaque mois, il a pu constater des écarts de 10 minutes environ par jour, évidemment en moins sur sa fiche de salaire.



Plusieurs nous ont parlé du fait qu'ils étaient systématiquement prévenus à la dernière minute sur leurs trajets du lendemain.



Et cela, sans parler des pratiques "douteuses" et bien ancrées depuis des années chez certains conducteurs d'autocars.



Sur la ligne estivale desservant Cassis notamment. " Nous n'avions pas la possibilité de vendre un ticket aller-retour aux clients, seulement un aller. Mais je me suis rendu compte que certains clients, sur la ligne du retour, me maintenaient qu'ils avaient déjà payé le billet A/R.



J'ai compris à ce moment-là que certains conducteurs n'enregistraient pas le ticket et se mettaient à chaque fois un euro dans la poche ", témoigne un ancien conducteur.



" On ne peut pas construire une entreprise saine sur des fondations pourries ", résume l'ancienne employée.



Le repreneur aura donc du pain sur la planche.



Dans le jugement du Tribunal de Commerce, en réponse au Ministère Public, il a d'ailleurs précisé que " le management économique et salarial se passera autrement que ce qui se fait actuellement " chez NAP. Il a aussi indiqué " qu'il est confiant, même s'il faudra faire des concessions de part et d'autre ".