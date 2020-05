Enquête VVF : pour les vacances "la crainte de la contamination surpasse les implications budgétaires"

29 % de Français estiment que ni remboursement intégral ni bons d'achat ne seraient suffisants pour les convaincre de réserver leurs vacances. Ils sont même 37 % à déclarer que même les promotions n'auraient aucune influence sur cette décision.



Concernant le budget et la durée des séjours : 16 % des Français envisagent de diminuer leur budget « vacances ».



Ce pourcentage significatif fait écho aux 19 % des répondants qui déclarent que la crise a entamé leur pourvoir d'achat. Néanmoins à l'heure actuelle 78% des Français maintiennent leur budget « vacances » à l'identique de leurs prévisions « post-confinement ».



A noter que 4 % ont décidé d'augmenter leur budget et près de 2 % de dépenser sans compter pour se faire plaisir.



Tout comme le budget, la durée des vacances est revue à la baisse pour 15 % des Français. Plus de 79 % s'en tiendront à leurs projets initiaux et 6 % envisagent de les rallonger.



38 % des Français ont réservé leur séjour estival et si 74 % ont prévu de partir comme prévu l'inquiétude gagne du terrain : 8 % ont annulé leur réservation et 17 % l'ont reporté à une date ultérieure



Pour les 62 % de Français qui n'ont encore rien prévu pour les grandes vacances, les réservations dépendront de l'évolution de la situation.



La majorité des Français - 55 % - va attendre de voir comment la situation évolue avant de réserver et 17 % le feront à la dernière minute. Seuls 5 % effectueront leurs réservations dès la fin du confinement.



« Cette étude démontre que la crise a un réel impact sur les aspirations des vacanciers. Au-delà d'un calendrier précis d'ouverture des vacances suivants les territoires, les questions sanitaires sont au centre des préoccupations des Français.



En réponse, le secteur de l'accueil et de l'hébergement touristique déploie déjà, de manière unifiée, des garanties sanitaires et des protocoles communs conduits par nos professionnels. » explique Stéphane Le Bihan, DG de VVF et VVF



« Autre effet du déconfinement, les Français sont soucieux de renouer avec la nature, le sport en plein air et des activités culturelles en lien avec les territoires. Charge à chacun des acteurs du tourisme d'accueillir et d'offrir de nouvelles activités pour pallier l'annulation des festivals et fermetures prolongées des parcs de loisirs.



Par ailleurs, cette étude démontre un souhait d'éloignement des zones en surfréquentation et un plébiscite pour les destinations en montagne et moyenne montagne. Enfin, autre effet de la crise, le budget dédié aux vacances et leur durée sont en tendance baissière pour plus de 15 % des vacanciers. Cet été plus que jamais, la préoccupation et la mission de VVF est de travailler sur l'accessibilité des vacances au plus grand nombre » conclu Stéphane Le Bihan



Questionnaire administré en ligne et auprès des fichiers clients et prospects de VVF auprès d'une population âgée de 18 ans et plus (3 850 répondants)

