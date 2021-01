Equipements montagne : une saison « blanche » signerait une année « noire »

Une saison « blanche » signerait une année « noire » pour les entreprises de l'aménagement de la montagne, comme pour les domaines skiables, qui pourraient perdre là les solutions qui contribuent à la performance, l'attractivité et la compétitivité de leur univers.



« L'ensemble des entreprises travaillant pour les domaines skiables et les territoires de montagne va connaître une baisse d'activité considérable en 2021 et 2022 consécutives aux fermetures administratives.



Il est impérieux et légitime qu'elles soient éligibles aux dispositifs d'aides spécifiques de l'État (liste S1-S1bis) au même titre que les autres professionnels des domaines skiables » insiste Didier BIC, Président de l'AFMONT.



En parallèle, les entreprises de l'aménagement de la montagne appellent à travailler sur un grand plan de relance de la montagne française, un plan ambitieux susceptible de sauver les entreprises et les emplois du secteur.



Le Cluster Montagne et l'AFMONT (Association des fournisseurs de matériels et services pour la montagne) rassemblent les entreprises françaises, qui aménagent les territoires de montagne et notamment les domaines skiables.



Au total, ce sont 450 entreprises concernées, représentant 5 500 emplois et 1 milliard d'€ de chiffre d'affaires.