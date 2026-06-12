Espagne, aviation, MICE… quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

La revue de presse de la semaine du 8 juin 2025

De l’Espagne qui se rapproche des 100 millions de visiteurs à la Sicile devenue star des mariages, en passant par les défis de l’aviation face aux objectifs climatiques de l’aviation et IHG qui mise sur l’Égypte, l’Arabie saoudite et une reprise à Dubaï… TourMaG vous propose un panorama de l’actualité touristique de la semaine.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 12 Juin 2026 à 11:59

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