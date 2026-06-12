Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 8 juin 2025 :
L’Espagne portée par le tourisme mondial, cap sur les 100 millions de visiteurs
Frontières de l'UE: jusqu'à six heures d’attentes dans les aéroports britanniques
Tripadvisor dévoile les meilleurs hôtels du monde pour 2026
L’IATA écarte le risque de pénurie de kérosène pour les compagnies aériennes
Majorque relance sa campagne pour apaiser les tensions autour du tourisme
Une étude analyse les futurs critères de choix des destinations événementielles
IHG mise sur l’Égypte, l’Arabie saoudite et une reprise à Dubaï
L’objectif carbone zéro de l’aviation d’ici 2050 pourrait être repoussé
Insolite ! Les mariages de Dua Lipa et Charli XCX propulsent la Sicile au sommet des destinations tendance
L’Espagne portée par le tourisme mondial, cap sur les 100 millions de visiteurs
Frontières de l'UE: jusqu'à six heures d’attentes dans les aéroports britanniques
Tripadvisor dévoile les meilleurs hôtels du monde pour 2026
L’IATA écarte le risque de pénurie de kérosène pour les compagnies aériennes
Majorque relance sa campagne pour apaiser les tensions autour du tourisme
Une étude analyse les futurs critères de choix des destinations événementielles
IHG mise sur l’Égypte, l’Arabie saoudite et une reprise à Dubaï
L’objectif carbone zéro de l’aviation d’ici 2050 pourrait être repoussé
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L’Espagne portée par le tourisme mondial, cap sur les 100 millions de visiteurs
L’Espagne dépassera-t-elle le cap symbolique des 100 millions de visiteurs annuels en 2026 ? @depositphotos/fazon1
Le tourisme en Espagne continue de battre des records avec 26,5 millions de visiteurs internationaux accueillis entre janvier et avril 2026, soit une hausse de 3,4 % sur un an.
En avril seulement, le pays a enregistré 9,1 millions de touristes étrangers, porté notamment par les voyageurs britanniques et français.
Les professionnels du secteur estiment désormais crédible le cap symbolique des 100 millions de visiteurs annuels. La raison ? La reprise des voyages longue distance et d’affaires et la recherche de destinations perçues comme stables dans un contexte géopolitique mondial incertain.
La Catalogne, l’Andalousie et la région de Valence figurent parmi les destinations les plus populaires. Au-delà des volumes, l’Espagne cherche aussi à attirer un tourisme à plus forte valeur ajoutée afin de renforcer la rentabilité du secteur.
Une info : euronews.com
En avril seulement, le pays a enregistré 9,1 millions de touristes étrangers, porté notamment par les voyageurs britanniques et français.
Les professionnels du secteur estiment désormais crédible le cap symbolique des 100 millions de visiteurs annuels. La raison ? La reprise des voyages longue distance et d’affaires et la recherche de destinations perçues comme stables dans un contexte géopolitique mondial incertain.
La Catalogne, l’Andalousie et la région de Valence figurent parmi les destinations les plus populaires. Au-delà des volumes, l’Espagne cherche aussi à attirer un tourisme à plus forte valeur ajoutée afin de renforcer la rentabilité du secteur.
Une info : euronews.com
Frontières de l'UE: jusqu'à six heures d’attentes dans les aéroports britanniques
Le nouveau système d’entrée et de sortie de l’Union européenne pourrait entraîner des heures d’attentes dans les aéroports britanniques à l’été 2026. @depositphotos/elenathewise
Les voyageurs britanniques risquent de connaître un été compliqué dans plusieurs aéroports européens avec des files d’attente pouvant atteindre jusqu’à six heures au contrôle des passeports. En cause : le nouveau système d’entrée et de sortie de l’Union européenne, qui impose désormais la collecte de données biométriques pour les ressortissants non européens.
Des incidents ont déjà été signalés pendant les vacances de Pâques, avec des passagers bloqués à Milan ou laissés au sol sur certains vols faute d’avoir franchi les contrôles à temps. Des destinations très fréquentées comme Lisbonne, Alicante, Lanzarote ou Majorque sont particulièrement concernées.
Les compagnies aériennes, dont Wizz Air et Ryanair, recommandent désormais d’arriver plusieurs heures avant le départ afin d’éviter de manquer son vol.
Une info thetimes.com
Des incidents ont déjà été signalés pendant les vacances de Pâques, avec des passagers bloqués à Milan ou laissés au sol sur certains vols faute d’avoir franchi les contrôles à temps. Des destinations très fréquentées comme Lisbonne, Alicante, Lanzarote ou Majorque sont particulièrement concernées.
Les compagnies aériennes, dont Wizz Air et Ryanair, recommandent désormais d’arriver plusieurs heures avant le départ afin d’éviter de manquer son vol.
Une info thetimes.com
Tripadvisor dévoile les meilleurs hôtels du monde pour 2026
Tripadvisor a publié son classement 2026 des meilleurs hôtels au monde dans le cadre des Travelers’ Choice Awards, basé sur les avis et notes laissés par les voyageurs en 2025. Le grand gagnant est le GH Universal Hotel à Bandung, en Indonésie, salué pour son architecture inspirée de la Renaissance et ses prestations haut de gamme.
Le classement met en avant des établissements variés à travers le monde, du luxe urbain aux lodges nature, reflétant l’intérêt croissant des voyageurs pour des expériences uniques. Aux États-Unis, le FivePine Lodge and Spa, dans l’Oregon, arrive en tête grâce à son cadre naturel et ses services premium.
Tripadvisor a également distingué les hôtels les plus insolites, avec le Crane Hotel Faralda Amsterdam, installé dans une ancienne grue portuaire. De quoi illustrer la tendance actuelle vers des hébergements originaux et expérientiels.
A lire sur traveldailynews.com
Le classement met en avant des établissements variés à travers le monde, du luxe urbain aux lodges nature, reflétant l’intérêt croissant des voyageurs pour des expériences uniques. Aux États-Unis, le FivePine Lodge and Spa, dans l’Oregon, arrive en tête grâce à son cadre naturel et ses services premium.
Tripadvisor a également distingué les hôtels les plus insolites, avec le Crane Hotel Faralda Amsterdam, installé dans une ancienne grue portuaire. De quoi illustrer la tendance actuelle vers des hébergements originaux et expérientiels.
A lire sur traveldailynews.com
L’IATA écarte le risque de pénurie de kérosène pour les compagnies aériennes
Selon IATA, il n’y aura pas de pénurie de kérosène, mais des prix élevés jusqu’à la fin de l’année, voire plus. @depositphotos/360ber
Malgré les tensions liées à la guerre en Iran et les inquiétudes autour du détroit d’Ormuz, International Air Transport Association estime qu’aucune pénurie majeure de kérosène ne menace actuellement les compagnies aériennes.
Selon son directeur général Willie Walsh, les raffineries mondiales ont rapidement augmenté leur production de carburant aviation pour compenser la baisse des approvisionnements du Moyen-Orient. Des pays comme les États-Unis, l’Espagne et le Nigeria ont également renforcé leurs exportations vers l’Europe et l’Asie.
L’IATA prévient toutefois que les prix du pétrole devraient rester élevés jusqu’à la fin de l’année, voire plus longtemps si les tensions géopolitiques persistent, ce qui pourrait continuer à peser sur les coûts du transport aérien.
Découvrez l’intégralité de l’article sur travelweekly.com
Selon son directeur général Willie Walsh, les raffineries mondiales ont rapidement augmenté leur production de carburant aviation pour compenser la baisse des approvisionnements du Moyen-Orient. Des pays comme les États-Unis, l’Espagne et le Nigeria ont également renforcé leurs exportations vers l’Europe et l’Asie.
L’IATA prévient toutefois que les prix du pétrole devraient rester élevés jusqu’à la fin de l’année, voire plus longtemps si les tensions géopolitiques persistent, ce qui pourrait continuer à peser sur les coûts du transport aérien.
Découvrez l’intégralité de l’article sur travelweekly.com
Majorque relance sa campagne pour apaiser les tensions autour du tourisme
Les hôteliers de Majorque lance une nouvelle campagne de communication pour apaiser les tensions autour du tourisme. @depositphotos/davenibz
Face à la montée du sentiment anti-tourisme, les hôteliers de Majorque lancent la deuxième édition de la campagne « Merci d’avoir visité Majorque ». Portée par la fédération hôtelière FEHM, l’initiative mise sur un message positif invitant visiteurs et habitants à “prendre soin les uns des autres” et à préserver ensemble l’identité de l’île.
La campagne rappelle que le tourisme reste essentiel à l’économie locale tout en soulignant l’importance d’un équilibre entre qualité de vie des résidents et expérience des voyageurs. Les professionnels insistent également sur la nécessité de mieux encadrer les hébergements touristiques non réglementés, dont la croissance rapide accentue la pression sur le territoire et les services publics.
Si les Baléares ont accueilli plus de 19 millions de visiteurs en 2025, Majorque a enregistré une légère baisse de fréquentation hôtelière, tandis que les locations touristiques ont fortement progressé.
Un article de hosteltur.com
La campagne rappelle que le tourisme reste essentiel à l’économie locale tout en soulignant l’importance d’un équilibre entre qualité de vie des résidents et expérience des voyageurs. Les professionnels insistent également sur la nécessité de mieux encadrer les hébergements touristiques non réglementés, dont la croissance rapide accentue la pression sur le territoire et les services publics.
Si les Baléares ont accueilli plus de 19 millions de visiteurs en 2025, Majorque a enregistré une légère baisse de fréquentation hôtelière, tandis que les locations touristiques ont fortement progressé.
Un article de hosteltur.com
Une étude analyse les futurs critères de choix des destinations événementielles
Le Centre de recherche sur les études des réunions du futur, porté par le GCB et l’institut Fraunhofer IAO, étudie les critères qui influenceront le MICE. @depositphotos/kwanchaidp
Le Centre de recherche sur les études des réunions du futur, lancé par le GCB et l’institut Fraunhofer IAO, mène une étude sur les critères qui guideront demain la sélection des destinations, lieux et prestataires pour les événements d’affaires et le secteur MICE.
La recherche met en lumière l’impact croissant de la durabilité, des technologies numériques, des attentes des participants, des enjeux géopolitiques et des contraintes économiques dans les décisions des organisateurs. De grandes entreprises, associations, bureaux de congrès et acteurs de l’hôtellerie participent au projet afin d’identifier les nouvelles tendances du marché.
L’objectif est d’aider les destinations et les professionnels de l’événementiel à mieux adapter leur offre et leur positionnement dans un environnement devenu plus complexe et concurrentiel.
Plus à lire sur traveldailynews.com
La recherche met en lumière l’impact croissant de la durabilité, des technologies numériques, des attentes des participants, des enjeux géopolitiques et des contraintes économiques dans les décisions des organisateurs. De grandes entreprises, associations, bureaux de congrès et acteurs de l’hôtellerie participent au projet afin d’identifier les nouvelles tendances du marché.
L’objectif est d’aider les destinations et les professionnels de l’événementiel à mieux adapter leur offre et leur positionnement dans un environnement devenu plus complexe et concurrentiel.
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IHG mise sur l’Égypte, l’Arabie saoudite et une reprise à Dubaï
Le groupe hôtelier IHG Hotels & Resorts constate un ralentissement temporaire de la demande au Moyen-Orient en raison du conflit avec l’Iran, notamment à Dubaï. Cependant, l’entreprise reste optimiste pour la fin de l’année 2026 grâce à une reprise progressive des réservations.
Selon Haitham Mattar, directeur régional pour l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique, la clientèle des pays du Golfe (GCC) ainsi que les voyageurs indiens soutiennent actuellement l’activité, tandis que les voyageurs européens et les grandes conférences internationales tardent encore à revenir.
IHG poursuit néanmoins son expansion dans la région avec 39 hôtels aux Émirats arabes unis, 48 en Arabie saoudite et 10 en Égypte, ainsi qu’une vingtaine de nouvelles ouvertures prévues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord d’ici 2027.
Un article skift.com
Selon Haitham Mattar, directeur régional pour l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique, la clientèle des pays du Golfe (GCC) ainsi que les voyageurs indiens soutiennent actuellement l’activité, tandis que les voyageurs européens et les grandes conférences internationales tardent encore à revenir.
IHG poursuit néanmoins son expansion dans la région avec 39 hôtels aux Émirats arabes unis, 48 en Arabie saoudite et 10 en Égypte, ainsi qu’une vingtaine de nouvelles ouvertures prévues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord d’ici 2027.
Un article skift.com
L’objectif carbone zéro de l’aviation d’ici 2050 pourrait être repoussé
L’objectif de neutralité carbone de l’aviation fixé à 2050 pourrait être reporté. @depositphotos/Olivier26
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Le secteur aérien envisage de revoir son objectif de neutralité carbone fixé à 2050, en raison du ralentissement de la transition énergétique mondiale. Willie Walsh, directeur général de International Air Transport Association (IATA), a reconnu que cette échéance pourrait être difficile à atteindre dans les conditions actuelles.
Selon lui, l’industrie pourrait adopter un nouveau calendrier plus réaliste, mieux aligné sur les capacités de production d’énergies propres et de carburants durables.
Source : skift.com
Selon lui, l’industrie pourrait adopter un nouveau calendrier plus réaliste, mieux aligné sur les capacités de production d’énergies propres et de carburants durables.
Source : skift.com
Insolite ! Les mariages de Dua Lipa et Charli XCX propulsent la Sicile au sommet des destinations tendance
Les mariages très médiatisés de Dua Lipa et Charli XCX font de la Sicile une destination phare de l’été.@depositphotos/Freesurf*
Grâce aux mariages très médiatisés de Dua Lipa et Charli XCX, la Sicile connaît un véritable boom touristique. Les recherches Google liées à l’île et à ses lieux emblématiques ont fortement augmenté ces dernières semaines, confirmant son statut de destination estivale ultra tendance.
Entre hôtels historiques à Palerme, villas baroques, palais aristocratiques et criques aux eaux turquoise, les lieux choisis par les artistes séduisent désormais les voyageurs en quête d’expériences glamour et authentiques. Certains sites, comme la Tonnara di Scopello ou la Villa Igiea, enregistrent des hausses spectaculaires de popularité.
Avec ce coup de projecteur people, la Sicile s’impose plus que jamais comme une destination phare mêlant patrimoine, paysages méditerranéens et tourisme haut de gamme.
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