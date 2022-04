Eté 2022 : l'incertitude gagne les réservations estivales 🔑

Malgré 24 mois de crise sanitaire, l’Asie peine à retrouver des couleurs. Ses locomotives que sont la Chine, le Japon ou la Thaïlande, semblent bien souffreteuses, face à la pandémie.



Certes, la dernière lâche peu à peu les vannes, mais l’épisode chinois actuel à Shanghai inspire la méfiance des candidats au voyage.



Personne n’a envie de se retrouver coincé avec armes, bagages et famille, si une crise survient. Or, les épisodes récents nous ont, hélas, démontré qu’une telle hypothèse n’est pas du tout fantaisiste.

Les semaines passent très vite et la crise ukrainienne qui n’en finit pas, fait douter et inquiète les consommateurs.



Elle suscite aussi la crainte des professionnels. La nature ayant horreur du vide, il y a fort à parier que la France sera, cette année encore, l’un des best-sellers des Français.



C’est une bonne chose pour les devises et l’incoming tricolore. Mais si la situation d’incertitude actuelle persiste, c’est une nouvelle crise qui se profile pour les voyagistes et les distributeurs, dont le stock se réduit comme peau de chagrin et les dettes s’allongent comme un jour sans pain...