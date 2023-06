Etudes vacances des Français : retrouvez notre compil de l'été🔑

Selon son enquête, les budgets 2023 baissent plus qu’ils ne montent. 55 % des Français vont diminuer l’enveloppe budgétaire de leurs vacances : 29 % vont la faire baisser un peu et 26 % beaucoup.De l’autre côté, 45 % de chanceux vont dépenser plus qu’en 2022 : 27 % vont augmenter un peu leur budget et 18 % beaucoup plus que l’année dernière. Cette baisse est majoritairement justifiée par la baisse du pouvoir d’achat (68%) et plus accessoirement par d’autres projets en cours (31%)Ainsi, le budget moyen consacré aux vacances sera compris cet été 2023 entre 1 500€ et 1 700€ pour plus de 47 % des personnes interrogées.