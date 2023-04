Voyage : les Français regardent toujours plus vers l'étranger...

Découvrez les résultats de l'étude Liligo avec l’institut de sondage OpinionWay

Le tourisme revient à la normale et avec lui, les envies d'évasion des Français. D'après la dernière étude Liligo avec l’institut de sondage OpinionWay, nos compatriotes ont une plus forte envie de voyager et d'autant plus à l'étranger. A la surprise générale, Montréal reste sur la première marche des destinations les plus plébiscitées de l'été.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 24 Avril 2023

