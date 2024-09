Europe : L'Allemagne doit récupérer des aides versées à Ryanair !

La concurrence entre aéroports et entre compagnies aériennes revêt une importance fondamentale pour les consommateurs, la croissance et l’emploi.



Notre enquête approfondie a confirmé que plusieurs mesures de financement public en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair étaient incompatibles avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État.



Elles ont conféré à Ryanair un avantage déloyal et sélectif par rapport à ses concurrents et ont causé un préjudice à d’autres aéroports régionaux. L’Allemagne doit à présent récupérer cette aide,

Ouverte en octobre 2018, la sentence est tombée près de 6 ans plus tard,Il va devoir en faire de même pour un total de 1,25 million d'euros ( majoré des intérêts) auprès de l'aéroport de Francfort-Hahn.La Commission estime que deux contrats de services de marketing conclus entre le Land de Rhénanie-Palatinat et Ryanair, ainsi qu'une aide à la formation en faveur de Ryanair étaient incompatibles avec les règles de l'UE en matière d'aides d'État. " a commenté Margrethe Vestager, la vice-presidente en charge de la concurrence.Une sanction qui pourrait inquiéter plus d'un aéroport français, c'est peut-être le message qu'a voulu faire passer la Commission...