Europe : le nombre de routes aériennes toujours en fort recul

Toujours d'après l'organisation européenne, les "choix de vols" au départ d'une destination atteignent en moyenne 54% de 2019 pour le 4e trimestre 2021.



Pour l'indicateur "choix de vols", il faut comprendre là : " le nombre d'options que vous verriez dans un écran de réservation : vols directs et vols avec correspondance, utilisant différents aéroports et à différentes heures le jour du voyage, mais sans tenir compte du même vol proposé par différents transporteurs et en filtrant les longs temps de correspondance. "



En Europe, les habitants des Pays-Bas ont le niveau de choix le plus élevé, puisque non seulement, peuvent accéder facilement aux aéroports néerlandais, mais aussi, pour certains, aux aéroports des pays voisins, et qu'ils ont donc de nombreuses options.



Malgré tout pour le pays, ce volume ne représente que 57 % de 2019, alors que les vols se rapprochent ds niveaux de 2019 (79%). Malheureusement, Eurocontrol ne délivre aucune statistique pour la France.



Pour terminer lors de son dernier scénario, établi sur la trajectoire des 6 premiers mois de l'année, le trafic devrait atteindre 85% de ceux de 2019, en mars 2022.



C'était sans compter sur les nouvelles restrictions et fermetures.



En décembre 2021, le trafic se rapprochera sans doute de 74% des volumes avant la pandémie, contre 82% espérés par l'organisation, pour établir son scénario à court terme.