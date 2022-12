Evaneos candidate aux Césars du Voyage Responsable

Evaneos, entreprise de voyages certifiée B Corp, propose des voyages sur-mesure, authentiques et plus responsables, en direct avec des agences locales passionnées et rigoureusement sélectionnées pour la qualité de leur service et l'attention qu'elles portent à la préservation des écosystèmes locaux.



Avec Evaneos, 87% du montant d’un voyage financent directement les actrices et acteurs à destination, qui ont à cœur de préserver leur environnement naturel et leur patrimoine culturel.



Depuis maintenant 13 ans, plus de 500 000 personnes sont parties avec les agences partenaires dans plus de 170 pays, ce qui représente plus de 700 millions d’euros versés à des entreprises locales du tourisme.



De plus, Evaneos reverse un pourcentage de chaque voyage vendu à son fonds Better Trips pour réduire les effets négatifs de l’activité touristique et donner une impulsion à la transformation positive du secteur du tourisme.



"D’ici 2025, nous allons y provisionner au minimum 3 millions d’euros. La révolution du tourisme est en route et Evaneos est fière d’y prendre part", se félicitent ses dirigeants Éric La Bonnardière et Yvan Wibaux.



Evaneos concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable dans la catégorie voyagiste.