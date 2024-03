Évasion & Bien-être : 5 Incontournables en Alberta !

Pour les voyageurs cherchant à renouer avec la nature, une promenade médicinale s’impose ! La gardienne du savoir autochtone, Brenda Holder, partage les bienfaits médicinaux de la flore et de la faune locales qui soignent les populations depuis des siècles. En plus des promenades médicinales offertes d’hiver comme été, Mahikan Trails propose des ateliers de fabrication de savon, de baume, de beurre et de lotion utilisant des ingrédients naturels de la région environnante tout en partageant l’histoire et la culture des peuples autochtones.