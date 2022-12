Evasion Spirit : et non, nous ne sommes pas des autruches... 🔑

Faire l’autruche ?L’article sur les difficultés d’Evasion Spirit a fait grand bruit.Et certains de nos lecteurs - pas la majorité je vous l’accorde - ne l’ont pas trouvé à leur goût. Et ils nous l’ont fait savoir, parfois dans des termes à la limite de la courtoisie.Pointer du doigt les difficultés d’une entreprise de notre secteur n’est pas chose aisée. Nous avons bien conscience qu’en affichant ces difficultés, le risque est de voir clients et fournisseurs freiner des deux pieds…Mais ne rien dire alors que le ver est déjà le fruit et a parfois même dévoré toute la pomme, est-ce bien raisonnable ?Géovisions, Travelink, Travel Team, Consult Voyage (et j'en oublie sans doute)... A chaque enquête de ce type, la même question revient inlassablement…