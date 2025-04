Explora Journeys récompense ses clients les plus fidèles !

le lancement de l’Explora Club est une étape importante pour l’évolution de notre marque à la dynamique et croissance rapide

des privilèges attentionnés et des expériences qui nourrissent le lien émotionnel

avec notre marque et avec l'océan lui-même

Avec ce programme, Explora Journeys entend. Selon Anna Nash , présidente d’Explora Journeys, «». L’objectif affiché est de créer «[…]».La marque met l’accent sur la, avec des services pensés pour chaque client : rituels bien-être, expériences gastronomiques, excursions ou encore cadeaux. Des événements exclusifs, comme des dîners dans les restaurants de prestige du bord ou des dégustations, renforcent le sentiment d’appartenance à un cercle privilégié.La flotte Explora, prévue pour compter, s’inscrit dans cette logique de montée en gamme. Après l’entrée en service d’EXPLORA I en juillet 2023 et d’EXPLORA II en septembre 2024, EXPLORA III et IV sont attendus en 2026 et 2027, propulsés au GNL. Les deux derniers navires, EXPLORA V et VI, seront livrés respectivement en 2027 et 2028.Le programme Explora Club vise ainsi à, tout en cultivant une relation personnalisée et continue avec chaque voyageur fidèle.