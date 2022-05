F. Piot : "Petit avertissement... nous pouvons aussi faire le métier de TO !" 🔑

TourMaG.com - Cela peut vous donner des idées pour l'été en raison du manque d'offre ?



François Piot : Une chose est sûre, nous devons être inventifs et que le modèle s'hybride.



Je ne suis pas fermé à ce que le distributeur prenne des risques, mais nous devons récupérer des avantages, des marges meilleures ou des exclusivités sur des produits. Il faut que nous travaillions main dans la main.



Certains tour-opérateurs ont essayé de crisper les relations pendant la crise sanitaire, par rapport aux délais de paiement ou encore de baisse de rémunération, c'est absurde.



Nous avons tous ensemble besoin de la même chose : de clients ! Ils sont prêts à payer, tout le monde comprend qu'il y a de l'inflation. Nous ne devons pas nous battre, mais coopérer.



TourMaG.com - Seriez-vous en capacité de développer les engagements dans l'aérien ?



François Piot : C'est une arme qui peut servir à double titre.



Tout d'abord l'engagement permet de diminuer les risques du TO et de l'aider à poser les vols. Et en même temps, s'il n'est pas un producteur ami et qu'il réduit nos commissions, alors nous pourrions devenir un peu tour-opérateur, sur des vols ponctuels.



TourMaG.com - Au final, avec le manque d'offre et la crise, les frontières entre tour-opérateur et distributeur s'amenuisent...



François Piot : C'est le sens de l'histoire, regardez Marietton et Fram, tout le monde à son TO et ses agences.