Omicron : les agences entre manque de personnel et... pénurie de clients ! 🔑

"Non seulement l'activité est à l'arrêt, mais en plus nous devons faire face à l'absentéisme de certains salariés, touchés directement ou non, par la Covid-19. Hier (mardi 4 janvier 2021, ndlr) j'ai eu 3 salariés absents, aujourd'hui j'en ai 2... Résultat, mercredi je vais être obligé de fermer une ou deux agences pour pallier le manque de personnel",

Il va falloir prier pour enfin avoir une vraie reprise, et quand elle sera lĂ , il faudra pallier au manque de personnel

Nous avons réussi à tenir les ouvertures prévues. Notre service RH essaie d'anticiper les absences, mais c'est compliqué cela arrive au cas par cas, entre la garde des enfants touchés par le covid ou les personnes qui ont la maladie.



Pour l'instant nous jouons aux chaises musicales à petite échelle et le nouveau protocole mis en place par le gouvernement nous permet de mieux gérer cette problématique".

Si l'impact Ă©conomique de la crise sanitaire est important, il s'ajoute Ă©galement Ă l'impact social. C'est ce que dĂ©plore notamment Yvon Peltanche, gĂ©rant du rĂ©seaunous explique-t-il.Une gestion des ressources humaines qui s'ajoute aux problĂ©matiques de recrutement et de dĂ©parts depuis le dĂ©but de la crise. "", lance-t-il non sans une certaine inquiĂ©tude.Chez Marietton aussi on commence Ă sentir les effets de la pandĂ©mie sur les Ă©quipes. Sur 450 agences du groupe,Idem du cĂ´tĂ© de Richou Voyages oĂą l'on commence Ă. Jean-François Richou, directeur associĂ© du groupe Richou Voyages a toutefois rĂ©ussi Ă garder les agences ouvertes.