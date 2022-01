Jean-Pierre Mas (EDV) : les PGE, un dossier "chaud et majeur à traiter..." 🔑

Les Ministres semblent désormais se tourner vers des discours plus positifs, comme Bruno Le Maire ou Olivier Véran. On a dû leur dire maintenant arrêtez de pleurnicher, on va vivre avec le covid et on va se débrouiller. Pour moi c'est un point très positif, j'ai beaucoup apprécié. L'optimisme est contagieux.Après pour notre secteur, le contexte reste très compliqué. La consommation de voyages s'anticipe, ce n'est pas de la dernière minute ou de la spontanéité comme pour les bistrots ou les restaurants. Les vacances et les voyages se réservent à l'avance.Partir à l'Ile Maurice, par exemple, cela s'organise. Et Bruno Le Maire a vraiment identifié notre secteur comme nécessitant un soutien accru de la part du gouvernement.