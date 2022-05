Pour les OTA, la crise est déjà oubliée...

Et bien qu’on s’inquiète de l’impact d’une inflation élevée et d’une possible récession sur l’industrie du voyage, le sentiment général dans l’industrie est que l’été 2022 sera une saison exceptionnelle,

La moitié des voyageurs dépenseront plus en 2022 qu’en 2019. Parmi ceux qui ont des budgets plus importants, 48 % consacrent leur argent à des voyages plus longs,

relaxation ultime

Les populations sont malades, elles ont besoin d'être guéris. Nous allons vers un tourisme de convalescence.

Une bonne nouvelle qui traverse aussi nos frontières.De l'autre côté de l'Atlantique, la reprise se fait aussi ressentir, même si les volumes sont moins importants. Il existe encore une petite marge pour retrouver les niveaux de 2019.Pour le média Skift, le TourMaG.com américain, l’industrie du voyage s’est redressée à 77%, en avril 2022, des niveaux d’avant la pandémie." explique le média.Une crainte partagée par Emmanuel Foiry, le patron de Kuoni, qui craint que l'inflation tous azimuts pénalise et freine le rebond du secteur, à la rentrée. Il n'est pas le seul à croire cela.Pour poursuivre sur les statistiques,a publié son rapport Horizons. Dans ce dernier nous découvrons," explique le communiqué.Si la "" est le type de voyage privilégié, selon Skyscanner, les city breaks reviennent en force, après deux ans d'absence. Les séjours urbains grimpent à la 3e place.Ce qui rappelle, quasiment mot pour mot, la prédiction de Sophie Lacour au début de la pandémie dans TourMaG.com.