FMITEC : les "quasi-invisibles" du tourisme ont battu le pavé partout en France

quasi invisibles

nous sortons de l’ombre

Ils sont les centaines de visages invisibles du tourisme.Avec une activité totalement à l'arrêt, et dont la reprise n'est que difficilement perceptible, ces femmes et hommes qui font de notre industrie une fierté nationale et l'excellence mondiale ont battu le pavé partout en France pour alerter sur leur situation.A l'initiative de la Fédération des Métiers Intermittents Tourisme Événementiel Culture (FMITEC), regroupant ces "" du tourisme, b[douze actions ont été menées, par groupe de 10, pour que "" selon l'intitulé de la manifestation.]bCette association loi 1901 regroupe guides-conférenciers, accompagnateurs, animateurs, agents d’accueil (hôtesses & hôtes), régisseurs, « extras » de la restauration, etc.L'objectif de la mobilisation était de rendre visibles la précarité et l'urgence de la situation des intermittents du tourisme, pour qui la reprise n'est attendue pas avant le printemps 2021, en raison d'une annulation des salons, événements...Dans ces conditions la FMITEC souhaite que le gouvernement prenne 3 mesures rapidement, afin de soulager ces travailleurs et que le tourisme puisse conserver ses compétences.