FUTUROSCOPIE - Longs séjours : qui seront les prochains migrants climatiques ? 🔑

Mais, alors que certaines de ces expériences semblent avoir tourné court (seul Fram propose le Maroc, la Tunisie, le Sénégal en Framissima avec des discounts de 15% pour des séjours allant jusqu’à 63 jours), les champions toutes catégories de ces longues vacances restent les îles Canaries dont l’Espagne a fait quasiment une maison de retraite à ciel ouvert.



Là , depuis les années cinquante, les Européens du nord frigorifiés viennent lézarder au soleil durant de très longues semaines. Désignés par le logo « hôtels pour adultes », ces établissements offrent des séjours pouvant durer jusqu’à 10 semaines.



A des tarifs forfaitaires modulés sur la catégorie de l’hôtel. Sans compter qu’ils ont la sagesse et la prudence de proposer également des services médicaux de proximité. Tellement bien rôdées pour accueillir les seniors, leurs stratégies fonctionnent avec succès.



Mais, elles devraient fonctionner encore mieux cette année car le gouvernement des Canaries s’apprête à lancer une campagne de grande envergure sur 12 marchés européens et le marché nord-américain, d’un coût de 1.5 million d’euros.



Que dira t-elle ? En gros, elle clamera, comme l’indique la conseillère au tourisme Yaiza Castilla au journal Diario de advisos, qu’ « aux Canaries, nous n’avons pas besoin de chauffage. Nous avons la meilleure qualité de vie, un bon système de santé et pouvons offrir à un télétravailleur tour ce qu’il souhaite durant les mois où dans son pays, il fait froid et où tout devient cher notamment les factures de chauffage ».



Un argument chauffage en béton, sur lequel le tour-operator allemand FTI a déjà parié en renforçant les liaisons aériennes entre Allemagne et l’archipel. Il sera ainsi à même de proposer environ 100 vols vers Tenerife, Fuerteventura et la Grande Canarie ainsi que des séjours en hôtels tout compris.



Quant à Airbnb, il s’en réjouit d’autant plus que sa clientèle canarienne a doublé entre le début janvier 2021 et l’été 2022. C’est que la clientèle de seniors n’est résolument plus toute seule à s’offrir de tels séjours. Les télétravailleurs, on l’aura compris, sont désormais devenus une cible prioritaire capable à la fois de rajeunir la clientèle des îles et de dépenser généreusement ses revenus.



De plus en plus souvent, constituée de familles (alors qu’auparavant 83% étaient des solos), cette clientèle dont l’essor est réel et spectaculaire, constitue le seul véritable cadeau qu’aura fait la pandémie au secteur touristique.