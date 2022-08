FUTUROSCOPIE - Quand les chansons font la "promo" des destinations 🔑

• L’inoubliable « Clair de lune » : Tous ces exemples ne peuvent cependant pas masquer l’un des plus grands succès inexpliquĂ©s de la chanson française, un certain « Clair de lune Ă

Maubeuge » !



Composée en 1962 par un chauffeur de taxi parisien, cette chansonnette projette sur le devant de la scène, une ville dont nul apparemment n’avait eu l’idée de rêver !



Sévère, sombre, à l’image d’un Nord sinistré, Maubeuge entre alors dans le Top Ten des hit-parades, pour 5 mois et, chantée par toute la France, se mue en une sorte de légende urbaine dont nul ne connaît les caractéristiques mais dont tous connaissent le « clair de lune » !



Mieux, la chanson née du génie d’un amateur qui, lui non plus, n’avait jamais mis les pieds dans la ville qu’il chantait, devient un film dans lequel l’inégalable Bourvil interprète à son tour cette chansonnette vedette.



Du même coup, elle se maintient quelques mois de plus dans le peloton de têtes des rengaines préférées des Français. 450 000 disques sont vendus.



Et durant des années, la ville de Maubeuge bénéficia des retombées de ce tube ! Aujourd’hui encore, le site internet de l’office du tourisme reprend les paroles de la chanson et en propose une écoute. Tandis que les employés à l’accueil confirment : « On y a droit à chaque fois : les gens viennent ici et fredonnent Le clair de lune » !