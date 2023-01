Fairjungle, candidate aux Césars du Voyage Responsable

"En tant qu'opérateur du monde du voyage d'affaires, notre responsabilité environnementale est grande" , considère Saad Berrada, cofondateur et CEO de Fairjungle.



C'est pourquoi la marque a décidé d'intégrer la dimension carbone "by design".



Sa volonté est de proposer à ses clients l'ensemble des outils et processus permettant non seulement de comprendre et de suivre leur impact carbone, mais aussi d'améliorer leur performance RSE et de transformer durablement leurs usages en matière de déplacements professionnels.



La finalité étant de répondre aux grands enjeux environnementaux de notre époque, et "contribuer, à notre échelle, à la transformation durable du voyage d'affaires" .