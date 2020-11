Fêtes de fin d'année : Air France va tripler ses capacités

Pour les fêtes de fin d'année, Air France triplera ses capacités sur le réseau domestique par rapport à l’offre actuelle en confinement, pour atteindre jusqu’à 55% du programme assuré à la même période en 2019.



Cette augmentation de fréquences concernera les liaisons au départ de Paris et celles de région à région, avec notamment la réouverture de lignes Air France suspendues depuis le confinement : Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Nice, Lille-Marseille, Lille-Toulouse, Lille-Nice, Lyon-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Biarritz, Paris-Charles de Gaulle-Rennes, Paris-Orly-Pau, Rennes-Toulouse, Strasbourg-Toulouse et Strasbourg-Nice.



Du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021, la compagnie annonce également l'ouverture de 13 liaisons domestiques saisonnières : Biarritz-Nice, Bordeaux-Lille, Brest-Toulon, Caen-Marseille, Caen-Nice, Strasbourg-Marseille, Strasbourg-Biarritz, Strasbourg-Brest, Strasbourg-Pau, Rennes-Marseille, Rennes-Nice, Paris-Charles de Gaulle-Ajaccio et Paris-Charles de Gaulle-Bastia.



La desserte des Outre-mer sera elle aussi renforcée au départ de Paris-Orly vers Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion. A compter du 14 décembre, Air France desservira Pointe-à-Pitre et Fort-de-France au départ de Paris-Charles de Gaulle, en complément de l’offre au départ de Paris-Orly, permettant des correspondances vers l’ensemble du réseau Air France.