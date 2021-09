Finistère : que faire pendant les vacances de la Toussaint ?

Les Rospects

Après la rando, le vélo.Enfourchez votre deux roues pour un itinéraire de 18 km et 160 m de dénivelé ! Tout juste de quoi se dégourdir les jambes de votre petite famille :-)Le départ se fait de la pointe saint-Mathieu pour partir sur les traces de l'histoire et la mémoire... La mer d'Iroise sera votre compagnon de voyage tout au long de l'itinéraire.C’est au pied du phare de la Pointe de Saint-Mathieu que vous donnerez vos premiers coups de pédales direction la RD85 et sa bande cyclable pour se rendre à notre premier arrêt, le Musée mémoires 39-45. Ce musée est situé au cœur d’un ancien Blockhaus. En suite direction de la batterie “”, zone qui protégeait l’entrée ouest du Goulet de Brest en collaboration avec celle de Kerbonn à Camaret-sur-Mer.À quelques centaines de mètres de là, se trouve une casemate d'observation du goulet qui donne un panorama à couper le souffle !Le chemin se poursuit vers le Vaéré en suivant la signalétique.Les falaises du Vaéré ont conservé des traces de l'activité du Goémon en pays d’Iroise. On y observe des « davieds » en breton, des daviers aménagés dans des pierres plates en encorbellement au-dessus des grèves. Ces pierres permettaient autrefois la remontée du goémon.Après un cheminement sur des petites routes et des passages à travers quelques hameaux nous rejoignons la pointe de Créachmeur.A l’horizon jaillissent les tas de pois, le fort de Bertheaume et le splendide Phare du Petit Minou, l’un des spots favoris des photographes.De retour en selle, le circuit “An envor” nous mène jusqu’aux entrées du Fort de Berthaume. Dressé sur un îlot solitaire, à plus de 30 mètres au-dessus de l’eau, relié au continent par une passerelle, ce fort, redoutable, fut construit par Vauban 1689 pour défendre et surveiller la Rade de Brest.