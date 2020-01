Foulée Blanche Classique Autrans : Clément Arnault et Juliette Ducordeau remportent le 25 km

Épreuve du 25km (hommes) :

ARNAULT Clément - US Autrans (01 :07 :51)

LAUDE Camille - Ski amical méaudrais (01 :07 :52)

AGNELLET Gérard - Club des sports de La Clusaz (01 :08 :01)





Épreuve du 25 km (femmes) :

DUCORDEAU Juliette - CS Nordique Villard de Lans (01 :18 :27)

CHOPPARD LALLIER Céline - Ski Club Val de Morteau (01 :22 :35)

BULLE Émilie - US Autrans (01 :23 :23)



Épreuve du 10km (hommes) :

CHICHIGNOUD Louis - US Autrans (00 :28 :52)

PAUMATHIOD Milan - US Autrans (00 :28 :53)

VERGNOLLE Titouan - Ski nordique Chartreuse (00 :29 :12)



Épreuves du 10 km (femmes) :

DOLCI Flora - AS Edelweiss (00 :30 :10)

GOUY Célia - US Autrans (00 :35 :04)

TAGHON Gwenaëlle - US Autrans (00 :36 :27)



Épreuve du 5 km (hommes) :

AIRIAU Guilhem - US Autrans (00 :17 :05)

GRAIN HILLERET Jules - US AUtrans (00 :17 :48)

GALLIER Erwan - US Autrans (00 :18 :09)



Épreuve du 5km (femmes) :

MAYOUSSE Jeanne - US Autrans (00 :17 :37)

MARION Louise - US Autrans (00 :19 :40)

MAYOUSSE Eva - US Autrans (00 :20 :10)