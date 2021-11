France : les recettes du tourisme international progressent en août

En août 2021, les recettes du tourisme international en France affichent une hausse de +29,6% par rapport à août 2020, grâce à l’apport des clientèles de proximité et, dans une certaine mesure, des USA.



La baisse observée par rapport à la situation en 2019 (‑23,1%) est plus faible que les mois précédents.



" La France continue de présenter une situation plus favorable en termes de recettes touristiques que ses principaux voisins européens. Avec 10,7 Md€, les recettes du tourisme international en France, cumulées sur juillet et août - 5,1 Md€ en juillet et 5,6 Md€ en août - dépassent ainsi celles enregistrées en Espagne ou en Italie.



Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements cumulé depuis janvier s’établit à 2,8 Md€, même s’il reste en retrait de la situation de 2020 (+3,4 Md€) et encore plus par rapport à 2019 (+7,6 Md€) ", poursuit Atout France.



La location de particulier à particulier continue de bien se porter même si, en septembre, la demande au niveau national est légèrement en retard (-11%) par rapport à 2019.



Les situations restent très variables selon les espaces, les destinations urbaines, et notamment Paris, enregistrant toujours des niveaux d’activité en fort recul par rapport aux standards habituels.



Comme les mois précédents, l’hôtellerie connaît en septembre une situation plus dégradée que les autres hébergements en raison notamment d’une plus forte exposition à la faiblesse des flux de clientèle d’affaires et long courrier.



Paris enregistre par conséquent les reculs les plus importants. En région, la Bretagne et la région Auvergne-Rhône Alpes affichent des niveaux d’occupation quasiment à l’équilibre par rapport à la situation de 2019. L’offre retrouve sur l’ensemble des destinations ses niveaux d’avant crise.