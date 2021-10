II. Atout France : Pour 2022, "la feuille de route est dense et passionnante"

Nous avons lancé cet été un appel à manifestation d'intérêt qui vient de se clore pour sélectionner 25 nouvelles stations de montagne à accompagner en matière d'ingénierie.Nous allons aussi lancer fin octobre une plateforme pour partager les bonnes pratiques et expériences des lauréats du programme France Tourisme Ingénierie « Réinventer le patrimoine ».Cela pourra aider d'autres destinations ou porteurs de projets touristiques, en lien avec la reconversion ou la restauration d'un site patrimonial, à connaître les bonnes pratiques, les différents modèles économiques et à avoir en tête des exemples de réussite issus de l'accompagnement de ces projets.Nous accompagnons également les acteurs sur la digitalisation de leur offre. Nous avons par exemple mené, tout au long de l'année, des séances de formation, notamment avec Google. Plus de 6 000 entreprises se sont connectées et formées.Toujours sur l'innovation, nous avons lancé avec le Welcome City Lab et douze autres partenaires, la 2e édition du Challenge Tourisme Innov' avant l'été et ce mois-ci, présenté le Cahier des Tendances avec Laurent Queige, le directeur du Welcome City Lab.Enfin, au-delà de la consultation citoyenne sur le tourisme responsable, nous préparons des actions pour accompagner destinations et acteurs du tourisme vers un tourisme plus durable.Nous sommes sur les mêmes effectifs que l'année dernière - soit 270 collaborateurs - nous avons toutefois recruté temporairement un certain nombre de personnes pour faire face à toutes les actions de relance et à toutes les nouvelles missions qui nous ont été confiées.Pour 2022, nous verrons ce qui sera annoncé dans le plan de reconquête du tourisme, mais nous avons fait part de nos besoins, à la fois en ressources humaines et en budget, pour pouvoir piloter toutes ces actions de relance et de transformation, que nous avons proposées et qui, nous l'espérons, seront en partie retenues.