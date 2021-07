France : quelles sont les conséquences de la crise sur les usages du numérique ?

Selon l'autorité indépendante, la crise sanitaire a au fil des mois " démultiplié les usages du numérique et entrainé l’envolée de l’achat en ligne. "



Entre le télétravail, les courses et achats en ligne, l'école depuis la maison, etc, la pénétration des équipements numériques ne cesse d'augmenter.



" Depuis l'année dernière, la proportion d’utilisateurs augmente significativement, et notamment l’usage des tablettes (58% des individus en utilisent une, +17 points), des enceintes connectées (24%, +13 points) et des ordinateurs (88%, +12 points), " rapporte l'ARCEP.



Ce n'est pas tout, car si l'usage s'est démultiplié selon les formats, il est aussi devenu plus fréquent, puisque 66% des utilisateurs d'ordinateurs les utilisaient quotidiennement (+19 points).



Pour la première fois depuis 2017, les Français ont privilégié l'ordinateur au téléphone pour leurs recherches sur internet (43% contre 41% pour les smartphones en baisse de 10 points).



Malgré ces chiffres impressionnants, 15% de la population française n'a pas accès à une connexion internet.



Alors que les smartphones ont envahi notre quotidien, 84% des personnes âgées de douze ans et plus en utilisent un (+7 points) ils ont été utilisés pour garder le lien durant cette crise sans précédent.