François Piot : "le calcul de la compensation carbone doit venir des GDS"

TourMaG.com : Mais quelles que soient les avancées technologiques, le principal impact pour vous en tout cas c'est l'aérien...



François Piot : Oui et c'est là que les efforts doivent se porter si on veut vraiment avancer. Nous progressions à ce sujet : Jusqu'à peu, on avait du mal à évaluer le coût carbone. Mais depuis quelques mois, nous indiquons sur nos devis et nos factures une estimation de l’impact CO2 du voyage de nos clients.



Nous leur rappelons, le cas échéant, qu’un français émet environ 10 tonnes de CO2 par an, et nous leur proposons éventuellement de compenser le CO2 de leur voyage en faisant un don à Niger ma Zaada.



C'est aux GDS de faire une estimation plus fine que les chiffres moyens dont on dispose actuellement.



C'est d'eux que doit venir ce calcul pour les compagnies aériennes. Parce que même si le transport aérien, rappelons-le, ne représente que 3% des émissions mondiales de CO2, le déplacement en avion reste le gros impact.



En tenant compte des différents facteurs en amont (le modèle de l'avion, le nombre de km parcouru, le carburant utilisé...) et après le voyage (la consommation générale, le taux de remplissage...).



On peut imaginer des outils et fabriquer des modèles et on y viendra forcément, mais il faut que tout le monde s'y mette.



On sait qu'en fonction du mode calcul privilégié, on passe de 100€ à 1000€ la tonne. Pour les professionnels que nous sommes, c'est compliqué à calculer sans leur soutien.



Ce que je peux vous dire en revanche c'est que, quand certains disent aux voyageurs : "Compensez en payant 3€ de plus sur votre voyages" c'est de la publicité mensongère.



Aujourd'hui, de notre côté, on estime l’impact du vol grâce aux calculateurs disponibles sur internet, et nous rajoutons 30% pour tenir compte des émissions à destination.