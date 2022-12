French Bee : préavis de grève du 22 au 25 décembre 2022

"dénoncent les conditions de travail et de rémunération".

"l'augmentation de la grille des salaires de 12%. Cette dernière n’a pas évolué depuis 2016, à ce jour les 6 premiers échelons de la grille sont en-dessous du SMIC, la revalorisation de la rémunération variable (per diem, heure de nuit, primes), une meilleure gestion RH et la régularisation de la rémunération liée aux congés payés."

"Après plus de deux années d’efforts colossaux réalisés par les hôtesses et stewards, la perte de plus de 21% de salaire durant l’APC (Accord de performance collective), l’inflation générale et la hausse du coût de la vie en escale, nos conditions de travail se sont fortement dégradées."

La liste des grèves pour la fin de l'année s'allonge.Après Air France et Corsair, c'est au tour deDeux syndicats de la compagnie - CGT et SNPNC-FO - ont déposé un préavis de grève du 22 au 25 décembre 2022.Le mouvement pourrait être reconductible.Les hôtesses et stewardsLeurs revendications portent surLes deux syndicats ajoutent dans un communiqué commun :La compagnie dessert depuis Paris, les Etats-Unis, la Réunion, la Polynésie française, ainsi que la République Dominicaine.