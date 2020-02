French bee conclut un accord interline avec Alaska Airlines

Marc Rochet, Président de French bee, déclare : " Nous sommes très heureux de travailler avec une compagnie leader sur le marché domestique américain. Cette alliance démontre l'agilité de notre business modèle qui nous permet de saisir les opportunités les plus pertinentes afin d'accélérer notre croissance. Dans un contexte d'aéroports congestionnés et de rareté des slots, les compagnies doivent faire preuve d'une grande rigueur dans leurs partenariats afin de proposer à leurs clients des produits et services complémentaires de qualité et toujours au meilleur tarif. "