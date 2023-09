Fullfilment CMS Vacances, on vous simplifie la vie ! L’expertise du fullfilment depuis près de 20 ans !

Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 4 Septembre 2023

N’est pas billettiste qui veut ! Et nous savons tous qu’aujourd’hui, les conditions pour obtenir l’agrémentation IATA (International Air Transport Association) sont toujours plus draconiennes … La trésorerie pour les paiements BSP (Billing and Settlement Plan) mais aussi les fonds propres et les garanties bancaires exigées constituent de réelles contraintes pour bons nombres d’agences de voyages, voire parfois une incapacité à continuer d’exercer notre beau métier. La crise pandémique est aussi venue largement perturber nos activités tourisme et billetterie et la capacité de certaines agences à conserver leur agrément IATA ou les Ticketing Authority de certaines compagnies aériennes.



Alors qui sommes-nous, et quels services offrons-nous ? CMS Vacances est expert dans le fullfilment aérien depuis maintenant près de 20 ans, et accompagne des acteurs majeurs du Tourisme comme Voyage Privé, le réseau CEDIV ou encore des agences IATA ou NON IATA depuis bon nombre d’années déjà.



Nos équipes d’expert en billetterie et GDS ont déjà plus de 10 ans d’expérience et accompagnent nos partenaires chaque jour, avant, pendant et après le voyage. Nous offrons un service de billetterie indispensable aux agences agréées ou non agréées ou celles pour qui les conditions financières exigées par l’IATA ne sont pas ou plus envisageables.



Nous disposons de plusieurs IATA, de l’ensemble des accréditations et agréements d’agence de voyage, ainsi que la totalité des Ticketing Authority des compagnies aériennes (plus communément appelées « plaques » dans notre jargon).







Comment ça se passe concrètement ? L’agence, pour laquelle CMS Vacances est le fullfiler billetterie, continue de proposer et vendre des billets d’avion et CMS Vacances est en charge de l’émission et la gestion de l’après-vente le cas échéant. Grâce à un modèle économique éprouvé et des frais de service abordables, l’agence de voyages continue d’exercer son activité et peut s’éloigner des contraintes financières lourdes telle que la garantie financière, ou encore les problématiques de trésorerie qu’imposent les modalités de règlement au BSP.

CMS Vacances, fullfiler mais aussi partenaire de Solutions Technologiques !

En un coup d‘œil, un fonctionnement simple et intuitif, le meilleur contenu, des tarifs de 100 pays, des sièges, des bagages et de nombreux extras peuvent être réservés immédiatement.

Le contenu COCKPIT vous donne accès à plus de 800 compagnies aériennes régulières et Low Cost, issus de 8 sources de flux différentes, multi-GDS, Direct Connect ou NDC ! L’offre tarifaire accessible depuis la plateforme est sans frontière et permet de faire bénéficier à vos clients de tarifs très compétitifs, disponibles uniquement depuis le COCKPIT ! En une seule requête, vous avez accès à tous nos tarifs (IATA, Nego, Tarifs TO, Ethnique, Low Cost…). Grâce à l’offre de plus en plus enrichie des compagnies en Direct Connect, bénéficiez de tarifs exclusifs et concurrentiels et d’une meilleure disponibilité.



COCKPIT CMSV, du contenu mais aussi des fonctionnalités ! La gestion de l’après-vente est aussi disponible depuis la plateforme COCKPIT : plus besoin de passer des heures au téléphone et de faire des mails pour obtenir un retour … L’agence peut gérer depuis son portail tous les cas d’après-vente de son client : une demande de modification, une demande de remboursement et même la gestion d’un Time Schedule Change imposé par la compagnie aérienne.

Tout est indiqué pas à pas, la pénalité compagnie aérienne le cas échéant, vos frais de gestion d’après-vente, le montant d’une éventuelle différence tarifaire … tout y est pour vous permettre une réactivité optimum auprès de votre client.

Et si vous avez un doute, nos experts CMS Vacances sont à votre disposition !



Augmentez vos revenus grâce au COCKPIT CMSV !

La vente des services additionnels tels que les sièges, les bagages mais aussi la possibilité de visualiser et vendre les différentes familles de tarifs que proposent les compagnies aériennes peut être une source de revenus supplémentaires pour vous !



CMS Vacances ne cesse de vous apporter toujours plus de services, de fonctionnalités pour rester au plus près de vos attentes et que vous restiez au plus près de vos clients !



CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



+33 (0)5 56 55 48 62/48 57

