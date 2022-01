Funbreizh ouvre 2 agences à Caen et à La Roche-sur-Yon

Dès le premier semestre 2022, les 4 collaborateurs basés à Caen et à La Roche-sur-Yon développeront l’offre de Funbreizh pour la Normandie et la Vendée : organisation de séminaires, d’événements MICE et d’activités incentives.



L’objectif : développer un maillage territorial sur le Grand Ouest, pour être au plus près des acteurs locaux et apporter de l'expertise.



“ Nous nous réjouissons de pouvoir ouvrir deux nouvelles agences Funbreizh en Normandie et en Vendée, explique Pascale Barker, co-fondatrice de Funbreizh. “ Cela répond à notre stratégie : nous sommes convaincus que la proximité est une véritable valeur ajoutée, pour travailler main dans la main avec nos clients et partenaires.”