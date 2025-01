La situation de l’hôtel et plage Beau Rivage, son histoire, sa notoriété et son classement le contraignent à respecter toute une série de normes qui sont en constant mouvement : permis, autorisation de travaux, sécurité handicapés, environnement, législation des Bâtiments de France, nuisances, hygiène, droit du travail, justice sociale, etc.



Ce qui implique une politique d’investissement constante et importante. Soit environ 10% de notre chiffre d'affaires par an.



Mais, il est aussi et surtout impératif pour nous d’attirer des collaborateurs compétents et de les garder longtemps à nos côtés lorsqu’ils sont performants. Ainsi, beaucoup d’entre eux sont devenus cadres avec pour certains, plus de 20 ans d’ancienneté.



Notre ambition constante étant de donner les moyens à l’hôtel et Plage Beau Rivage de continuer à traverser le temps en répondant aux attentes d’une clientèle qui s’est enrichie, nous force à donner le meilleur de nous-mêmes avec amour et plaisir. Ceci, dans un esprit familial, bienveillant, et de respect mutuel.



C’est, selon moi, la difficulté principale et le défi le plus important à relever. Les « soft skills » sont indispensables pour le professionnalisme d’un personnel de ce niveau. Et, il faut savoir ensuite les transmettre aux salariés qui ont plus besoin que l’on s’occupe d’eux et assure leur carrière que d’un salaire mirobolant !



Sur le plan de l’exploitation, notez qu’il est également impératif au niveau international, national et local de véhiculer une excellente image de notre entreprise, tant dans nos méthodes de gestion que dans les avis de nos clients très nombreux sur tous les réseaux existants.

L’offre hôtelière à Nice répond à la demande pendant les périodes de forte activité (mai, juin, juillet, août, septembre). Il lui arrive même d’être parfois insuffisante ponctuellement sur certaines périodes.



En revanche, l’hiver (de la mi-novembre à mi-décembre et de début janvier à la mi-février), l’offre est bien supérieure à la demande et pousse le marché vers des tarifs ne reflétant pas la valeur des hôtels 4 étoiles de Nice, où l’offre hôtelière s’est accrue significativement. Ce qui peut représenter une légère menace pendant les périodes creuses et de moyenne saison.