Futuroscopie - Après le Covid : le "sleep-tourism" poursuit son envolée 🔑

Enfin, mais pourquoi donc assiste-t-on à un tel engouement pour des nuits bien dormies ? Tout simplement, parce que composante essentielle de la vague bien-être, le sommeil est enfin évalué à sa juste valeur et traité avec sérieux par des hôteliers qui ont compris l’intérêt de s’entourer de spécialistes pour rendre leurs établissements les plus performants possible dans ce domaine.



On revient dans un hôtel où l’on a bien dormi. Et pas le contraire. De plus, les aménagements et autres panoplies de soins que l’on déploie pour favoriser le sommeil d’une clientèle ne sont pas hors de prix. Outre la literie et l’isolation, on est plus dans le chapitre des petits soins : parfums, tisanes, crèmes, lumières, musique douce et autres conseils de rituels et exercices de méditation permettant de mieux appréhender la nuit et de donner le sourire à une clientèle souvent très urbaine qui a besoin d’apaisement.



En fait, offrir une bonne qualité de sommeil permet de réaliser des opérations de marketing parfaitement dans l’air du temps et en plus de tenir les promesses faites au client. Tout en étant appuyés par le discours des médecins et autres scientifiques pour qui sont tous d’accord sur le fait que les petites pilules roses ne suffisent pas à soigner les insomnies alors qu’un bon matelas, du silence et quelques bougies parfumées peuvent réparer les nuits.



Mais, n’oublions pas non plus qu’un cadre verdoyant, la proximité d’arbres et de forêts, le bruit de l’eau favorisent aussi le sommeil et que, bien des hébergements devraient mieux exploiter ce positionnement qui sera de plus en plus nécessaire au mieux-être d’une population stressée, et parfois d’autant plus stressée qu’elle voyage…