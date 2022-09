Futuroscopie : Après un été triomphant, la sobriété est déjà au rendez-vous 🔑

Si l’on prend une autre étude, celle de VVF Ingéniérie par exemple publiée en Juillet, la situation économique est bel et bien la première préoccupation des Français. Elle se situe loin devant la reprise de la pandémie. Ainsi :

- 86 % des Français se disent inquiets à très inquiets de la hausse continue des carburants

- 85 % le sont par rapport à l’inflation,

- 84 % redoutent la dégradation de leur pouvoir d’achat,

- 81 % craignent la hausse des produits alimentaires.



Question dépenses, ce sont plus de 80% des vacanciers qui estiment devoir se limiter contre 3% qui ne l’envisagent nullement. Mais sur quoi plus exactement réduit on ses dépenses ?



- Limitation des déplacements, une fois arrivés en vacances, pour 58 % des juilletistes.



- Limitation des loisirs en général pour compenser l’augmentation des carburants pour 56 % d’entre eux. Avec 16% pour les activités culturelles et 5% seulement pour les activités sportives.



- Et puis, bien entendu, il y a restauration qui constitue le premier poste impacté pour 45 % des juilletistes contre 57 % pour les vacanciers du mois suivant. Les restaurants avaient beau sembler pleins dans certaines stations, ils l’étaient, mais l’assiette moyenne était sévèrement maîtrisée.



Moins de commandes de vins, plus de pizzas et crêpes, moins de viandes et de poissons… Et surtout plus de pique-niques à midi et le soir où de plus en plus, on choisit de dîner afin d’éviter canicules et foules. Sauf que la réduction du poste alimentation d’une façon générale a tout de même touché 12% des vacanciers les plus fragiles.



-Le choix d’une destination moins chère comme la campagne au lieu de mer ou d’une station balnéaire moins connue…a également permis à certains ménages de limiter leurs dépenses. Ils sont 21% dans ce cas. Enfin, les juilletistes ont souvent choisi un hébergement moins cher que l’an dernier, tout en privilégiant le locatif.