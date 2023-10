Je voudrais savoir comment vous voyez l’évolution du camping en Chine

qu’il n’a pas d’opinion personnelle en tant qu’assistant virtuel

Le camping en Chine connait une popularité croissante. De plus en plus de personnes veulent se reconnecter à la nature et profiter du plein air.



Le gouvernement soutient le développement du tourisme de plein air et de nombreux sites offrent des équipements modernes et services de qualité…Mais, l’activité est nouvelle donc certaines régions ne sont pas encore équipées

Je voudrais savoir comment la croisière va évoluer dans la région Asie Pacifique dans les années à venir et je voudrais voir des modèles de nouveaux paquebots

l’industrie de la croisière dans cette région connait une croissance rapide…

Autre exemple : nous demandons très poliment à notre robot «».Que se passe-t-il alors ?Il répond très courtoisement : «». Mais, il précise qu’il peut nous fournir quelques éléments d’ordre général : «»…Une réponse peu développée certes, mais qui n’est pas fausse, selon les étudiants chinois présents à ce cours. Et aussi selon moi. Oui, la Chine veut développer les activités et hébergements de plein air. Sauf que, quand on veut en savoir encore un peu plus,Nous essayons encore de solliciter l’assistant. Sans succès. ChatGPT retrouve son sens du business et nous propose d’acquérir le «» qui, moyennant une, donne la priorité aux abonnés et traite des données ne s’arrêtant pas à septembre 2021.Enfin, dernier exemple : lorsque l’on demande à ChatGPT de fournir des informations prospectives sur leil est nettement plus loquace et capable de fournir des éléments plutôt justes et pertinents traitant en 6 points bien organisés du monde entier. En revanche quand on ajoute la question : «», il botte de nouveau en touche.Non, il ne dispose pas d’informations mais il peut affirmer que «