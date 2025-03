Futuroscopie - Les relations mode et tourisme, de fil en aiguille [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

Earn media Value

La dernière fashion week qui, durant une semaine, a drainé à Paris, environ, n’a pas dérogé à la règle.Les hôtels de luxe en priorité se sont remplis malgré des tarifs prohibitifs pour le commun des touristes. Autour deRestaurants et brasseries ont également affiché complet tandis que 70 défilés étaient programmés, faisant de cet événement le plus riche qui soit. Non seulement en termes de création mais en termes de recettes et d’équivalent publicitaire.Avant New York, Milan, Londres… Paris se distingue de plus en plus. En 2023, selon les calculs de l’Aujourd’hui, on estime àcette exposition médiatique alors que Milan en totalise la moitié et que New York, loin derrière, n’atteint que 132 millions de dollars. Londres, qui ferme la marche, ne recueille pour sa part que 20 millions de dollars (sources Harpersbazaar.fr).Il faut dire que les modes de financement de cette manifestation ne sont pas les mêmes. En France, c’est la Fédération française de la haute couture et de la mode, affiliée au ministère de la culture qui participe, côté financier et organisation, à l’événement qui se produit 4 fois par an.Aux USA, ce sont des privés qui sont aux manettes et ont du mal à boucler un budget total auquel participent de moins en moins de créateurs, au vuCher à organiser le défilé est tout aussi cher pour les spectateurs qui dépensent en moyenneA moins d’être invités comme environ 2 000 journalistes accrédités et influenceurs ou comme ces personnalités internationales, stars du show business, têtes couronnées, couturiers, artistes, épouses de politiques… qui font autant jaser que les mannequins toujours aussi émaciés, chargés de séduire des acheteurs aux très très hauts revenus.