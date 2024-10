Le Royaume-Uni a été très strict sur les restrictions à l’entrée pendant les deux années de Covid (2020 et 2021) et a été parmi les derniers à se rouvrir au tourisme. Cela nous a pénalisé par rapport à nos concurrents en Europe, et la reprise en 2022 a donc été assez lente (le premier trimestre étant encore marqué par Omicron).



Mais depuis 2023 tout est bien reparti et nous avons terminé l’année 2023 à seulement -11% par rapport à 2019 (année de référence pre-Covid et pre-Brexit).



Pour 2024 nous prévoyons de revenir au niveau de 2019 en volume, soit 3.6 millions de visiteurs depuis la France. Nous n’avons pas encore de statistiques réelles pour 2024 ; nous devrions avoir les chiffres pour le premier semestre vers la mi- octobre.



Par ailleurs, il est difficile de séparer impact Brexit/ impact Covid, puisque les mesures d’entrée liées au Brexit (l’obligation de passeport) sont entrées en vigueur en 2021 pendant le Covid. Il est donc difficile de mesurer leur impact sur ce court terme. Quoi qu’il en soit, l’obligation de passeport est maintenant bien ancrée et ne semble pas être un frein au voyage d’après les retours que nous avons de nos partenaires tour- opérateurs. Par ailleurs, une exemption de passeport a été mise en place en ce début d’année pour les groupes scolaires (certaines conditions s’appliquent) que nous tenons à préserver.

La Grande-Bretagne est très appréciée des Français pour tous ses aspects culturels : histoire, patrimoine, culture contemporaine, festivals, musique, films & séries… Elle est également appréciée pour ses villes dynamiques et ses nombreux événements sportifs.



Les Français apprécient aussi qu’elle soit proche, facilement accessible par divers moyens de transport (vols depuis de nombreuses régions vers différentes régions du UK ; ferry transmanche, trains Eurostar, voiture via Le Shuttle…) et que l’on puisse s’y déplacer facilement.



La nature et les paysages sont moins connus (à part pour l’Écosse qui a une image très forte), et pourtant il y a tant de parcs nationaux et de paysages magnifiques à découvrir ! Du Lake District aux côtes de Cornouaille, du parc de Snowdonia (Pays de Galles) aux landes des North York Moors, des jardins et falaises du Kent aux vallées verdoyantes des Cotswolds, il existe une grande variété naturelle de beaux paysages et de délicieux villages qu’il faut absolument découvrir et qui pèseront sans doute lourd à l’avenir.