Futuroscopie : Thalassothérapie, vague montante et futur assuré 🔑

Car, autre certitude, bien que la mer soit en pleine mutation sur le plan des représentations et souffre déjà d’une baisse de crédibilité liée à la pollution, en particulier par les plastiques et autres rejets terrestres, elle reste une destination privilégiée par plus de 50% des Français.



Selon une étude qualitative de Sociovision (Rapport Sociovision. Ifop. 2022 ndlr) publiée en avril 2022, 65% de nos compatriotes déclarent ne pas pouvoir se passer d’aller à la mer au moins une fois par an !



Ils sont même 73% à déclarer souhaiter vouloir vivre au bord de la mer. Et si l’on prend en compte le détail de l’étude, on découvre que, malgré des risques de basculement, les interviewés associent beaucoup de positif à la mer. Non seulement en termes de bienfaits physiques mais également en termes de bienfaits mentaux comme l’évasion et la reconnexion aux paradis perdus de l’enfance.



Rappelons que les enfants classent la mer en tête de leurs destinations favorites dans toutes les enquêtes. Mais, dès qu’il s’agit de pollution, les Français ne sont plus que 16% à la considérer comme un territoire sain !



Quant à la saison privilégiée pour fréquenter les bords de mer, elle reste l’été avec 77% de suffrages contre 23% en hiver et 52% au printemps. Des scores laissant espérer que la dessaisonalisation est possible.