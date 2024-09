Bien entendu, on ne pourra éviter le sujet qui fâche : le « surtourisme » qui a déployé ses nuisances sur tous les médias du monde, à défaut de les déployer vraiment sur toutes les destinations régulièrement citées par nos confrères.



Mais, on ne pourra pas non plus éviter de noter que de plus en plus de mesures visant à combattre le fléau font aussi les unes. Ainsi, les autorités touristiques du Mont Fuji au Japon sont fières d’annoncer que, depuis ce printemps, la mise en place d’une taxe de 12 euros et d’un quota de 4 000 randonneurs a permis de réduire à 178 000 randonneurs la fréquentation estivale contre 205 000 l’an dernier à la même époque.



En Italie, on songe à augmenter cette taxe, provoquant un tollé parmi les hôteliers. A Venise, on ne s’est pas privé de taxer de 5 euros les visiteurs de la Sérénissime voulant entrer dans le centre-ville. Sans pour autant réduire les flux.



En Espagne, au Portugal, à Amsterdam, en Grèce … de nombreuses communes touristiques se mettent également à augmenter ou imposer cet impôt dont les origines remontent à 1910 en France.

Perçu par les communes et stations, cet impôt avait et a toujours pour vocation de créer une cagnotte permettant aux collectivités de mieux gérer les dépenses liées à des suppléments de populations ( animations, parkings, ordures ménagères, sécurité…)