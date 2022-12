Appli mobile TourMaG



Futuroscopie : des alertes, des analyses, des recherches, des archives…

Les deux années que nous venons de vivre ont démontré qu’en matière d’avenir, la messe n’était pas dite. Au contraire. D’un monde bipolaire, ordonné, avançant à l’unisson vers un avenir porteur de progrès social et économique, et porteur d’un développement touristique inéluctable, nous sommes passés à un monde chaotique dans lequel plus rien n’est garanti. Ni l’air que l’on respire, ni la nourriture qui nous fait vivre, ni la douceur des printemps, ni nos façons de travailler et de nous distraire. Même les avions que l’on rêvait de prendre pour filer au bout du monde risquent de ne pas être au rendez-vous des voyageurs de demain. Des voyageurs qui sont loin de composer une population homogène. Au contraire, dans le monde instable dans lequel nous vivons, eux aussi sont instables. Mieux vaut donc les observer avec acuité en évitant de tomber dans le piège de la généralisation hâtive et trompeuse.

… Évoquer le futur du tourisme consiste à évoquer le futur du monde. Un monde complexe qui depuis quelques années se complique de plus en plus. Depuis quand exactement ? Le 11 septembre 2001 qui a fait vaciller l’Amérique a donné le coup d’envoi d’une période d’incertitude durant laquelle il fallait désormais compter avec le terrorisme. Le Tsunami qui a ravagé l’Asie du sud Ouest en 2004, a révélé la fragilité de la planète face aux phénomènes naturels. Les ouragans de plus en plus puissants et cruels ont également prévenu de la nécessité de cesser de déverser des tonnes de CO2 dans une atmosphère déjà saturée de pollutions. Et puis, il y a eu les canicules. Et puis il y a eu le Covid et le cortège funèbre de ses victimes… Et puis, il y a eu cette guerre inattendue sur le point de nous plonger quelques heures de temps en temps dans l’obscurité… Rien de bien terrible au regard des millions de malheureux n’ayant accès ni à l’eau ni à l’électricité, ni à une alimentation saine. Mais tout de même !

Devenu instable et vulnérable, le monde d’aujourd’hui préfigure donc un monde de demain dans lequel l’industrie touristique aura de plus en plus de mal à afficher la sérénité indispensable aux voyageurs désireux de frayer avec l’ailleurs.



Pour autant, son futur est-il hermétique ?



Non. L’avenir n’était pas joué d’avance comme on le croyait en se basant sur des extrapolations statistiques. A force d’observations, d’analyses et de compréhension du monde et de l’humanité, nous pouvons anticiper l’avenir et combattre l’adversité avec plus d’efficacité. Comment ?

Des tendances sociétales décryptées à travers l’actualité



👉 Lire la série Tendances 2022-2023 Au quotidien, Futuroscopie décrypte donc les signaux forts et faibles émis par la démographie, les avancées de la technologie et de la science, la géopolitique, l’économie, la santé, l’environnement, le climat, les transports, le monde de la culture… pour en mesurer l’impact sur le développement de l’offre touristique en France et à l’étranger. Ainsi, l’hybridité, le cocooning et le néo cocooning, le surtourisme, la naissance du métaverse, les paradoxes du tourisme durable, les menaces du changement climatique, les séquelles des confinements, les mutations de la consommation alimentaire, les nouvelles façons de travailler, la sobriété, les nouvelles mobilités… constituent des tendances identifiées et commentées par Futuroscopie qui ne reste pas sur la surface du changement, sur les idées reçues et les a priori, mais au contraire, qui a à cœur d’analyser et de comprendre comment naît une tendance et comment elle peut évoluer et influencer le tourisme et le touriste de demain.

Les liens du touriste avec la nature, le temps, l’argent… la sociologie du touriste en observation permanente

Autant savoir aussi qu’un enfant, un ado, un senior, un Chinois, un Indien, un nord Américain obéissent à des diktats culturels, générationnels et pas seulement économiques quand ils voyagent. Passionné par la complexité, Futuroscopie décortique la nature humaine et anticipe les évolutions touristiques.



👉 Lire la série "Qui sont vos clients ?" Ne perdant jamais de vue la complexité de la nature humaine et les fondamentaux anthropologiques de l’humanité, Futuroscopie c’est aussi une observation assidue des rapports qu’entretiennent les individus avec la nature, le temps, l’ailleurs, le corps, l’argent… Lesquels déterminent des comportements touristiques variables. Ainsi, un bouddhiste n’a pas le même rapport à la nature qu’un musulman ou un chrétien. Un Indien et un occidental n’ont pas le même rapport au temps… Autant le savoir.Autant savoir aussi qu’un enfant, un ado, un senior, un Chinois, un Indien, un nord Américain obéissent à des diktats culturels, générationnels et pas seulement économiques quand ils voyagent. Passionné par la complexité, Futuroscopie décortique la nature humaine et anticipe les évolutions touristiques.

Les imaginaires touristiques en reconstruction à l’étude Autre sujet de recherche permanent : les imaginaires touristiques qui, après les événements que nous venons de vivre, sont en recomposition. Les représentations de la montagne des années soixante ne sont plus celles de la montagne aujourd’hui. Le rail est en train de retrouver son « glamour » d’antan face à un avion qui lui, le perd. Crise écologique oblige. La croisière perd de son charisme tandis que la mer et le monde marin d’une façon générale sont menacés par les pollutions et autres destructions de la bio diversité.



👉 Ce sujet fera l’objet d’un dossier dont vous pourrez lire les premiers articles dans les jours à venir.

Littérature, récits de voyage, musique… des thématiques intemporelles

Quant à la musique, estimant qu’elle était loin d’avoir la place qu’elle mérite dans la promotion touristique, elle est un sujet de recherche permanent pour Futuroscopie qui en aborde dans un dossier ses multiples facettes : les tombes, les musées, les fêtes, les festivals, les circuits… De Verdi à Elvis Presley, musique et tourisme pourraient faire un peu de route ensemble…

Quant au bien-être dont la montée en puissance ne fera que s’accélérer, il est devenu l’objet d’une rubrique à part entière : Planète Bien être, qu’il convient de suivre car elle porte un regard critique sur le secteur et non pas factuel seulement…



👉 Lire la série Tourisme et Musique

👉 Lire la série Planète Bien-être

Enfin, Futuroscopie ne délaisse les sujets inhérents au monde et à l'histoire du tourisme. Ainsi, les récits de voyage tels que les ont produits de nombreux écrivains au fil des siècles démontrent que de nombreuses tendances jugées nouvelles ne le sont pas. Jean Jacques Rousseau plébiscitait le retour à la nature. Théophile Gautier dénonçait le surtourisme dès le milieu du dix neuvième siècle et Henry Miller prônait le tourisme d'immersion…

Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.



Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site



Contact : 06 14 47 99 04

