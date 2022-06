Futuroscopie - sites sacrés : eldorados ou aires à protéger ? 🔑

Face à l’exotisme de ces offres trop nombreuses pour être cataloguées, notons les autres sites autrefois sacrés, banalisés aujourd’hui mais qui, reconnus pour leurs vertus énergétiques et thérapeutiques, attirent de nombreux visiteurs. C’est ainsi que les sources d’eau chaude radioactive, en pleine mer d’une petite île grecque sont devenues un lieu de rendez-vous très prisé des victimes de maux articulaires et tout simplement des adeptes de la prévention.



Là, une grande partie de l’année, une clientèle de locaux mais aussi de nombreux étrangers se retrouve dans une grotte à ciel ouvert et en profite parallèlement pour se faire masser ou suivre des cours de yoga dispensés par des « maîtres » dont on ne sait pas très bien où ils ont été formés mais qui, grâce à la magie de l’environnement donnent le change.



Quant à la France a-t-elle des sites à exploiter ? Bien sûr. En Bretagne (et dans toutes les régions d’Europe où il y en a) les alignements de menhirs de et le mystère qui les entoure attirent les curieux. L’atmosphère singulière de la Forêt de Brocéliande et celle du Mont Saint-Michel ont également un potentiel, déjà partiellement exploité. Plusieurs sites internet d’ailleurs les recensent, combinant sous le terme de sacré, patrimoine naturel et religieux dans sa diversité : fontaines, cloîtres, églises et surtout abbayes…



Dans les Vosges, en Bourgogne, Alsace, en Provence, ces sites ont leurs clientèles souvent encore discrètes bien que nombreuses. Même des villes comme Lyon ont un potentiel sacré peu connu par les habitants eux-mêmes. La capitale des Gaules est en effet considérée comme l’une des capitales mondiales de l’ésotérisme où sont nées la plupart des sociétés secrètes « car il y aurait un secret caché sous la ville » tandis que des guérisseurs célèbres y auraient exercé.



Quant à l’Auvergne, elle détient un patrimoine religieux mais aussi et surtout des volcans et des guérisseurs qui ne sont pas une légende mais une réalité. Elle pourrait donc exploiter la puissance énergétique conjuguées de ses atouts et offrir une ambiance et des vertus thérapeutiques, allant bien au delà du seul thermalisme qui est aujourd’hui sa spécialité.



Les forêts, espaces d’autant plus sacrés que la sylvothérapie commence à se développer, pourraient également devenir des destinations énergétiques de qualité. En 2020, le festival des forêts d’ile-de-Fance mettait d’ailleurs l’accent sur leur caractère sacré.